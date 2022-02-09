В Министерстве спорта Российской Федерации прокомментировали информацию СМИ о возможном положительном тесте на допинг у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, Валиева выиграла командный турнир фигуристов на Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России. Церемонию вручения медалей перенесли из-за юридических нюансов после появления информации о положительном тесте Камилы.

«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победеителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине«, – цитирует представителя Министерства спорта «Матч ТВ».

Источник сообщает, что позиция РФ состоит в последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики.