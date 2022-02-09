Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию о допинг-тесте Камилы Валиевой.

Слова Родниной цитирует «Спорт-Экспресс».

«Это больно, если это правда. Ранее сегодня не уточняли пол, так как это не совсем в правилах. Очень обидно. Это удар в спину», — сказала Роднина, отметив, что если применение допинга было подтверждено, то не нужно говорить о том, какая она спортсменка.

«В данной ситуации Валиева – нарушитель всех законов России. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах», — отметила Роднина, добавив, что по этому закону пока еще никто не был привлечен.

«Это удар в спину стране и всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так», – сказала Роднина.