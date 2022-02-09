Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован со значительным поражением легких. Его состояние оценивается медиками как тяжелое. Об этом сообщает «РБК».

Лидера ЛДПР, госпитализированного в одну из московских клиник, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник, знакомый к ситуации.

«И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», – заявил информатор.

Ранее источник в ЛДПР заявлял, что Жириновский госпитализирован, но находится в хорошем состоянии. Сообщалось, что у Владимира Вольфовича нет никаких симптомов болезни.

Жириновский заявлял, что неоднократно прививался от коронавируса. Последнюю вакцину он делал недавно.