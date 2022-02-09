Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию о сомнительном результате допинг-теста 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

Хореограф заявил, что не может что-то утверждать, потому что у него нет официальной информации. Железняков рассказал, что при таланте и целеустремленности Валиевой не нужен никакой допинг. По словам специалист, ни один спортсмен не будет закапывать себя и так рисковать, так как за сборной России пристально следят допинг-офицеры.

«Как по Станиславскому: «Не верю!» По моему мнению, это делается, чтобы дискредитировать и выбить наших спортсменов из колеи. Особенно Валиеву. Если нет официальных заявлений, то давайте не будем верить этой информации, потому что она наверняка лживая«, – цитирует Железнякова «Спорт-экспресс».