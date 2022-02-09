Ольга Ермолина, пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила «РИА Новости», что организация не ожидает получить сегодня, 9 февраля, официальное заявление по допинг-тесту Камилы Валиевой.

Напомним, по данным издания Inside the Games, церемонию вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за положительного допинг-теста Валиевой.

«Источником может быть только официальные заявления, которых ждем. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине«, – заявила Ермолина.

Камила Валиева проводит первый сезон во взрослом катании. Она не проиграла ни одного турнира, в котором принимала участия. Валиева – чемпионка России и Европы. Также фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программе.