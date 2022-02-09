8 февраля на Олимпийских играх в Пекине были разыграны шесть комплектов наград. Единственный российский спортсмен Семен Елистратов завоевал бронзу. Сборная России опустилась с шестого на восьмое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады.

Шорт-трек

Олимпийским чемпионом на дистанции 1500 метров стал Тэ Хон Хван из Южной Кореи. Стивен Дюбуа из Канады завоевал серебро. Бронзовым призером Игр стал российский спортсмен Семен Елистратов. Он уступил Дюбуа доли секунды.

Женская сборная России заняла третье место в полуфинале на 3000 метров и не смогла выйти в финал Олимпиады.

Хоккей

Сборная России с трудом обыграла команду Швейцарии в первом матче на Олимпийских играх. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу российских хоккеистов. Единственную шайбу в конце первого периода забросил форвард Антон Слепышев с передачи Кирилла Семенова.

Дания обыграла Чехию в матче группового этапа со счетом 1:2. Победа позволило датчанам подняться на первую строчку турнирной таблицы с тремя очками. Россияне уступают сборной Дании по количеству заброшенных шайб.

Санный спорт. Двойки

Олимпийскими чемпионами стали Тобиас Вендль и Тобиас Арльи из Германии. Второе место заняли их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенекен. Тройку призеров замкнули австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер.

Александр Денисьев и Владислав Антонов стали восьмыми. Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли десятое место.

Лыжное двоеборье

Представитель Германии Винценц Гайгер выиграл Олимпийские игры. Йорген Гробак из Норвегии занял второе место. Австриец Лукас Грайдерер замкнул тройку призеров.

Россиянин Вячеслав Барков занял 39-е место.

Сноуборд-кросс. Женщины

Золото Олимпиады завоевала Линдси Джекобеллис из США. Хло Трепеш из Франции заняла второе место. Тройку призеров замкнула Мерьета Одайн из Канады.

Российские сноубордистки Кристина Пауль, Мария Васильцова и Екатерина Локтева-Загорская выбыли в 1/8 финала. Александра Паршина – в 1/4 финала.

Горнолыжный спорт. Слалом

Петра Влхова из Словакии завоевала золото Олимпийских игр. Кэтрин Линсбергер из Австрии стала второй. Тройку призеров замкнула Венди Холденер из Швейцарии. Екатерина Ткаченко заняла 31-е место, Анастасия Горностаева – 33-е, Полина Мельникова – 36-е.

Керлинг

Мужская сборная России в тяжелой борьбе уступила матч команде Америки со счетом 6:5. Также сыграли Дания и Канада (5:10), Норвегия и Швейцария (7:4), а также Китай и Швеция (4:6).

Горнолыжный спорт. Биг-эйр

Бирк Рууд из Норвегии выиграл соревнования в биг-эйре. Он набрал 187,75 баллов за прыжки с большого трамплина. Колби Стивенсон из Америки стал вторым (183,00) . Тройку призеров замкнул Хенрик Харлаут из Швеции (181 балл). Российские спортсмены в соревнованиях не участвовали.