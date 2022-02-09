Ситуация с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой перед Олимпийскими играми в Пекине меняется в лучшую сторону. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапидарность», специализирующийся на этом виде спорта. Автор находится в Пекине.

«Вы не поверите, но ситуация вокруг допинг-теста Камилы Валиевой начала разворачиваться в позитивную сторону. В деле появились положительные для нас подвижки. Насколько положительные – пока вопрос. Завтра должна быть официалка. Ждем», – сообщает источник.

Напомним, церемонию вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире перенесли из-за сомнительного допинг-теста у одного из членов команды. Inside the Sports сообщает, что это Камила Валиева. В ее декабрьской пробе нашли препарат для укрепления кардиосистемы.