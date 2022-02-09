В Пекине (Китай) продолжается турнир фигуристов в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 10 февраля, спортсмены выступят с произвольными программами.

Соревнования начнутся в 04:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Состав сборной России по сравнению с короткой программой не поменялся.

Андрей Мозалев выйдет под вторым номером в первой разминке. Фигурист получил 77,05 балла за короткую программу. Чемпион мира среди юниоров упал с четверного сальхова и сделал одинарный аксель вместо тройного.

Под десятым номером во второй разминке выйдет Марк Кондратюк. После блестящего выступления в командном турнире, фигурист сделал двойной тулуп в каскаде с четверным сальховом вместо тройного. Судьи оценили прокат Кондратюка в 86,11 балла.

Евгений Семененко выйдет на лед под 18-м номером в третьей разминке. Он лучше остальных россиян выступил с короткой программой и сохранил шансы на призовые места. Семененко сделал два четверных прыжка и получил от судей 95,76 балла.

После короткой программы лидирует представитель США Нэйтан Чен. На втором месте идет Юма Кагияма из Японии. Третий – Шома Уно.