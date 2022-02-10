В Пекине (Китай) стартовала произвольная программа у мужчин-фигуристов. Сегодня, 10 февраля, определятся олимпийские чемпионы в этом виде программы.

Соревнования начались в 04:30 по московскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Первым из россиян, под вторым номером, на лед выйдет Андрей Мозалев. Фигурист занял 23-е место по итогам короткой программы. Он набрал 77,05 балла, упав в четверного сальхова и сделав аксель в один оборот вместо трех.

Марк Кондратюк выйдет под десятым номером. Спортсмен занял 15-е место по итогам КП. Фигурист набрал 86,11 балла, сделав двойной тулуп вместо тройного.

Евгений Семененко начнет выступление под 18-м номером. Подопечный Алексея Мишина безупречно откатал короткую программу и получил за нее 95,67 балла.

Лидирует после КП американец Нэйтан Чен (113,97 балла). Второе место занимает Юма Кагияма из Японии (108,12). Третьим его соотечественник – Шома Уно (105,90).