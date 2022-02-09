Издание «Спорт-экспресс» выступило с опровержением информации о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований.

Сообщается, что информация не нашла подтверждения.

Напомним, Камилу Валиеву подозревают в нарушении антидопинговых правил. По данным Inside the Games, в пробе фигуристки, сданной в декабре, найдено запрещенное вещество в микро-дозе. Это кардиологический препарат триметазидин.

На данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Камилы будет доказана, сборная России сохранит медали командного турнира, а Валиева сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.