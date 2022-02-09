Официальное заявление Международного Олимпийского комитета и Международной федерации конькобежцев по делу о запрещенных веществах в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой ожидается завтра, 10 февраля. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Решение по делу должно быть вынесено завтра, 10 февраля, в 13:00 по пекинскому времени и в 8:00 по мск.

Напомним, 15-летнюю спортсменку обвиняют в приеме запрещенного кардиологического препарата триметазидина. Он найдет в микродозе в пробе Валиевой, которую она сдавала в декабре 2021 года.

Камила выиграла олимпийское золото в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине. В связи с положительной допинг-пробой фигуристку могут отстранить от соревнований, а национальную команду лишить наград. Церемонию награждения в этом виде перенесли на неопределенный срок.