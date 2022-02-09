Новый штамм коронавируса под названием «омикрон» достаточно редко вызывает пневмонию в сравнении с другими версиями. Он напоминает ОРВИ в привычном виде.

Однако коронавирус – достаточно коварная болезнь. Он подкинул очередной сюрприз. Одним из неприятных симптомов, с которым сталкиваются заболевшие, является гиперестезия.

«Мойка78» со ссылкой на аллерголога-иммунолог Владимира Болибока сообщает, что этот симптом возникает в первые дни болезни. Гиперестезия ощущается как боли во всем теле: от кожи до мышц и костей, а также внутренних органов. Врач рассказал, что резкая боль появляется при надавливании на какой-либо участок тела. Она распространяется волнами.

Воздействия, которые не воспринимались болезненными ранее, вызывают крайне неприятные ощущения. Гиперестезия у заболевших может вызываться поражением вирусом периферических нервов.