Жители Санкт-Петербурга, у которых есть симптомы ОРВИ или COVID-19, могут дистанционно открыть больничный лист на 7 дней.

Для этого не надо посещать поликлинику или вызывать врача на дом. Минздрав РФ внес соответствующие изменения в приказ «О порядке организации работы медицинских организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции».

Для того, чтобы открыть больничный, нужно позвонить по номеру 122 и ответить на вопросы роботизированной системы. Она предложит пациенту открыть больничный дистанционно. Данные будут переданы в поликлинику, затем пациенту перезвонит врач и уточнит данные о состоянии. Если симптомы не опасные, то доктор расскажет как лечиться и откроет больничный на неделю.