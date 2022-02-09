Призер чемпионатов мира и Европы из России Анна Погорилая прокомментировала допинг-скандал с национальной командой на Олимпийских играх в Пекине.

Организаторы турнира перенесли церемонию вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире. Поводом, по информации Insider the Sports, стал сомнительный допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой.

«Эта ситуация всех поставила в стопор. Непонятные обвинения и непонятно откуда! Очень похоже на то, что это политические игры. Как только в каком-либо виде спорта мы становимся лучшие, сразу нам присылают обвинения«, – написала Погорилая в «Инстаграме».

Анна добавила, что национальную команду лишили флага и гимна, а теперь хотят оклеветать.

Ожидается, что официальное решение ISU появится завтра, 10 февраля, в 8:00 по мск.