В Пекине (Китай) продолжаются соревнования лыжников в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 10 февраля, спортсменки примут участие в индивидуальной гонке на 10 километров с раздельным стартом.

Соревнования начнутся в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет Первый канал.

Сборную России в соревнованиях представят четыре лыжницы. Под девятым номером на дистанцию уйдет Лилия Васильева.

Татьяна Сорина получила 42-й стартовый номер.

Юлия Ступак уйдет на дистанцию 52-й.

Лидер общего зачета Кубка мира и серебряный призер скиатлона на Олимпиаде Наталья Непряева стартует 60-й.

Всего на старт выйдут 98 лыжниц.

Основными соперниками Непряевой являются Тереза Йохауг из Норвегии, выигравшая скиатлон на Олимпиаде, и Керту Нисканен из Финляндии.