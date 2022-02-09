Сборная России, по состоянию на 9 февраля, продолжает лидировать в общем медальном зачете пол количеству завоеванных медалей на зимних Олимпийских играх.

После шести соревновательных дней в активе сборной России 11 медалей. Две из них – золотые, три – серебряные, шесть – бронзовые.

Сборная Австрии идет на втором месте. Спортсмены завоевали два золота, четыре серебра и четыре бронзы. Всего в активе австрийцев десять медалей.

Тройку призеров замыкают представители национальной команды Германии (5 золотых, 4 серебряных) и Канады (1 золотая, 2 серебряные и 5 бронзовых) – у них по восемь медалей.

Напомним, сборную России могут лишить золота в командном турнире у фигуристов из-за сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой.