По информации британского издания в допинг-пробе Валиевой обнаружили запрещенное вещество, сборная России по хоккею обыграла Швейцарию, Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке на Олимпиаде, , международный Союз конькобежцев планирует поднять возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.

Россия с огромным трудом обыграла Швейцарию на старте хоккейного турнира ОИ-2022

Мужская сборная России по хоккею обыграла национальную команду Швейцарии с минимальным счетом. Единственную шайбу в первом периоде забросил Антон Слепышев с передачи Кирилла Семенова. Сборная России заняла второе место в группе.

Семен Елистратов завоевал бронзу Олимпиады в шорт-треке

Российский спортсмен финишировал третьим в забеге на 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Он уступил представителю Кореи Хван Дэ Хону и канадцу Стивену Дюбуа.

ISU собирается поднимать возрастной ценз до 17 лет поэтапно. За это проголосовало 86% опрошенных

«Матч ТВ» сообщает, что совет Международного союза конькобежцев будет обсуждать предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании на предстояшем конгрессе организации 2022 года на Пхукете.

В допинг-пробе Валиевой был обнаружен препарат для лечения проблем с сердцем

Камила сдала положительный тест на запрещенные вещества. В ее анализах найден препарат, который используется для лечения кардиологических проблем. Об этом сообщает портал Inside The Games. Таким образом, россиян могут лишить золота в командном турнире на Олимпиаде, а Валиеву не допустят до личного турнира. NVsport следит за событиями в онлайн-режиме.