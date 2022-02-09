Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова прокомментировала неудачное выступление на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, в двух индивидуальных гонках Софью дисквалифицировали, затем спорстменка не смогла выйти в финал с командой в эстафете.

Просвирнова рассказала, что не должна зацикливаться на ошибках, которые были совершены. Она еще сможет выступить в гонках на Олимпиаде.

«Если честно, я не знаю, что произошло со мной и почему я совершаю такие глупые ошибки. Мне очень стыдно за свой бег. Не знаю, что еще сказать. Ошибка была простая: я пошла на обгон, на риск, у меня не было достаточной скорости«, – сказала Просвирнова в эфире «Матч ТВ» и расплакалась.

Сегодня, 9 февраля, первую медаль сборной России по шорт-треку принес Семен Елистратов. Он выиграл забег на 1500 метров.