Российская фигуристка Камила Валиева, вероятно, следит за ситуацией вокруг возможного положительного допинг-теста, сданного перед Олимпийскими играми.

Напомним, церемонию вручения сборной России олимпийских медалей за победу в командном турнире по фигурному катанию отложили из-за положительного допинг-теста российской спортсменки. В ее пробе нашли кардиологический препарат в микро-дозе. Об этом сообщает Insider the Games.

Ранее «Спорт-экспресс» заявил о том, что сборную России могут лишить медалей Олимпиады, а Валиеву отстранить от участия в командном турнире. Позже издание выпустило опровержение, так как информация не нашла подтверждения у официальных источников.

С аккаунта Камилы Валиевой были оставлены отметки «Нравится» под постами в «Инстаграме» в поддержку фигуристки.