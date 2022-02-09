Чемпион мира в командном спринте из Канады Девон Кершоу прокомментировал выступление российского лыжника Александра Терентьева в коньковом спринте на Олимпиаде в Пекине.

Терентьев завоевал бронзу, обойдя финского лыжника Йони Мяки.

«Терентьев не так стабилен в коньке, как в классике, у него есть проблемы с техникой. Он не так четко идет, как Клэбо или даже Пеллегрино, но ему удавалось оставаться на ногах. Молодой россиянин действительно впечатлил меня в последние сто метров, удержав третье место«, – заявил Кершоу в подкасте FasterSkier.

Планируется, что Большунов и Терентьев примут участие в командном спринте на Олимпиаде. Соревнования пройдут 16 февраля.