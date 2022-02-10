Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев откатал произвольную программу на Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Свой прокат Мозалев начал с падения с четверного сальхова, затем сделал каскад из четверного тулупа и тройного тулупа и тройной риттбергер. После этого в прокате был сделан тройной аксель с двойным тулупом.

Во второй половине программы Мозалев упал с четверного тулупа, затем прыгнул тройной аксель и каскад из тройного лутца и сальхова через ойлер.

Судьи оценили прокат Мозалева в 156,28 балла, в общей сумме за два проката фигурист получил 233,33 балла.

После короткой программы Мозалев шел на 23-й строчке.

Во второй разминке выступит Марк Кондратюк, в третьей — Евгений Семененко.