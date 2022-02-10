Российский фигурист Марк Кондратюк откатал произвольную программу в личном турнире мужчин-одиночников на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В самом начале программы Кондратюк чисто сделал четверной тулуп, после чего сделал тройной аксель в степаут и бабочку на тройном акселе — одинарный. Затем в программе шел тройной риттбергер.

Во второй половине программы Кондратюк сделал каскад четверной сальхов — тройной тулуп, после этого зашел на четверной сальхов, сделал после него ойлер, а затем упал с тройной сальхова, последнего прыжка в каскаде. В конце проката фигурист сделал каскад тройной лутц двойной тулуп.

Судьи оценили прокат Марка Кондратюка в 162,71 балла, в общей сумме он заработал за два проката 248,82 балла. Пока это второе место.