Российская фигуристка, чемпионка Европы Камила Валиева вышла на официальную утреннюю тренировку на Зимних Олимпийских игр в Пекине после слухов о допинговом скандале и положительной пробе.

Как сообщает «Матч ТВ», Валиева присутствует на утренней тренировке на запасном катке. Фигуристка улыбалась, у борта присутствовал весь тренерский штаб группы Этери Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Как пишет в своём телеграм-канале журналист Влад Жуков, Валиева находится в безопасности.

Вчера, 9 февраля, портал Inside the Games опубликовал информацию о том, что именно сомнительная допинг-проба Камилы Валиевой стала причиной переноса награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде. Сборная России выиграла золото, второй стала команда США, третьей — сборная Японии.