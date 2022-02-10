Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на вопрос об информации про положительную допинг-пробу у своей подопечной Камилы Валиевой.

Вчера, 9 февраля, портал Inside the Games опубликовал информацию о том, что именно сомнительная допинг-проба Камилы Валиевой стала причиной переноса награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде. Сегодня, 10 февраля, Валиева вышла на официальную олимпийскую тренировку на запасном катке.

«Сплетнями не занимаюсь», — заявила Тутберидзе в ответ на вопрос журналистов после завершения тренировочного занятия.

Официальной информации по ситуации Камилы Валиевой на данный момент нет. По сообщениям пресс-службы МОК, сейчас делом продолжат заниматься юристы.