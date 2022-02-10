Российский фигурист Евгений Семененко с одной помаркой откатал произвольную программу на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Прокат под музыку из сериала «Мастер и Маргарита» Семененко начал с четверного тулупа, на котором получился неудачный выезд. После этого фигурист чисто исполнил четверной сальхов и каскад из четверного и тройного тулупов, а также каскад из тройного флипа и двойного тулупа.

Во второй половине программы Семененко справился с двумя тройными акселями (один — в каскаде с тройным сальховом через ойлер), а также с тройным риттбергером.

Судьи оценили прокат Семененко в 178,37 балла, это личный рекорд спортсмена. По сумме фигурист также набрал личный рекорд — 274,13 балла. Он точно войдет в топ-10 по итогам соревнований.