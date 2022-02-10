В Пекине (Китай) сегодня, 10 февраля, завершились соревнования мужчин-одиночников в рамках зимних Олимпийских игр.

Победителем стал представитель США и бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Нэйтан Чен. Он набрал 218,63 балла по итогам произвольной программы. Суммарная оценка в 332,60 балла обеспечила американцу хороший отрыв от представителя Японии Юмы Кагиямы.

Японский фигурист набрал 310,05 балла и занял второе место.

Его соотечественник Юдзуру Ханю замкнул тройку призеров (293,00).

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко (274,13). Он сделал ошибку на выезде с четверного тулупа, а остальные прыжки в ПП исполнил чисто. Фигурист занял 8-е место.

Марк Кондратюк стал 15-м (248,82 балла). Фигурист упас с тройного сальхова и сделал бабочку вместо тройного акселя в произвольной программе.

Андрей Мозалев занял 19-е место (233,33 балла.). Он упал с четверного сальхова и четверного тулупа в ПП.