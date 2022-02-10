На зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 10 февраля, пройдет лыжная гонка на 10 километров у женщин с раздельным стартом. Лыжницы преодолеют дистанцию классическим стилем.

Гонка начнется в 10:00 по московскому времени. Прямая трансляция из Пекина доступна на сайте Первого канала.



Явный фаворит соревнований – представительница сборной Норвегии Терезе Йохауг (36-й стартовый номер). Спортсменка уже завоевала золото в скиатлоне.

Серебряный призер скиатлона Наталья Непряева выйдет на старт под 60-м номером.

Сборную России на соревнованиях также представят Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.

В числе претендентов на победу числятся представительница Швеции Фрида Карлссон, финка Кертту Нисканен и шведка Эббу Андерссон.