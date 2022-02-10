В Пекине (Китай) сегодня, 10 февраля, дан старт лыжной индивидуальной гонке на 10 километров. Спортсменки преодолеют дистанцию классическим стилем.

Соревнования начались в 10:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция гонки доступна по ссылке.

В составе сборной России выступают четыре лыжницы. Лилия Васильева стартует первой из россиянок, ей достался девятый номер.

Татьяна Сорина уйдет на дистанцию 42-й. Юлия Ступак получила 52-й номер.

Серебряный призер скиатлона на Олимпиаде Наталья Непряева стартует 60-й.

В числе претендентов на Олимпийское золото в индивидуальной гонке числятся фаворит соревнований из Норвегии Терезе Йохауг, лыжница из Швеции Фрида Карлссон, финка Картту Нисканен и представительница Швеции Эббу Андерссон.