Российский сноубордист Даниил Донских не смог пробиться в четвертьфинал в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Даниил стартовал во втором заезде в 1/8 финала и показал третий результат. Для определения второго места пришлось использовать фотофиниш, который определил, что француз Лоан Боццоло опередил Дмитрия.

Первым в заезде стал представитель Австралии Кэмерон Болтон.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.

Сборная России идет на восьмом месте в общем медальном зачете соревнований (2 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей). Лидирует Германия (5 золотых медалей и 3 серебряные).