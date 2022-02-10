Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал прогноз на гонку с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования пройдут сегодня, 10 февраля. Начало – в 10:00 по мск.

Губерниев отметил, что основными фаворитками гонки считаются норвежки. У них действительно очень сильная команда. Сразу несколько лыжниц могут попасть на пьедестал почета.

«Зависеть все будет в первую очередь от функциональной готовности. За медали точно будем в гонке с раздельным стартом бороться. Если повезет, попадем в топ-3″, – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, 5 февраля российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне на Олимпиаде. Она проиграла только норвежке Терезе Йохауг. Обе спортсменки примут участие в индивидуальной гонке.

Также за сборную России побегут Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.