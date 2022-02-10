Россиянин Андрей Рублев, обыгравший теннисиста из Швейцарии Генри Лааксонена на старте турнира в Роттердаме, рассказал, что получил совет от соотечественника Даниила Медведева.

«Я не знал, чего ожидать от Генри. Но я знаю, насколько он силен, потому что у него было несколько классных матчей и отличных побед над отличными игроками. В Австралиии он проиграл Медведеву в первом круге, и после матча Даниил сказал мне, что против него очень тяжело играть«, – цитирует Рублева портал Tennis World.

В первом круге турнира в Роттердаме Андрей обыграл Генри Лааксонена со счетом 6:4, 6:4.

В следующем раунде Рублев сыграет с представителем Южной Кореи Квон Сон У.

Призовой фонд турнира в Нидерландах равен 1 208 315 евро. Рублев является действующим чемпионом соревнований.