Грузинский фигурист Морис Квителашвили высказался о скандале вокруг командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, сборная России по фигурном катанию выиграла командные соревнования, но церемония награждения спортсменов была перенесена. По информации британских СМИ, в допинг-тесте Камилы Валиевой нашли запрещенное вещество в микродозе.

«Могло ли быть такое, что Камила принимала запрещенный препарат? Я думаю, нет. Со стопроцентной уверенностью скажу, что нет. Не знаю, что это. Сложно сказать. Я почему-то уверен, что все должно быть хорошо. Камила тоже переживала. Все, я больше ничего не скажу«, – цитирует Квителашвили «Чемпионат».

Морис Квителашвили, как и Камила Валиева, тренируется под руководством Этери Тутберидзе.