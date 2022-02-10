Сегодня, 10 февраля, в Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата.

«Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:3.

В составе победителей отличились Зак Паризе, Адам Пелеч, Андерс Ли, Кейси Сизикас, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. У хозяев забивали Оливер Экман-Ларссон, Элиас Петерссон и Люк Шенн. Результативную передачу на свой счет записал российский нападающий Василий Подколзин.

Также сегодня, 10 февраля, сыграли «Калгари Флеймз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Калгари» со счетом 6:0. В составе победителей отличились Эндрю Манджапане (дубль), Микаэль Баклунд, Джонни Годро, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачук. Российский защитник Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу.