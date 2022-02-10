С российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. Сборная России сохранит золото в командном турнире ОИ-2022. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но организаторы пока не провели церемонию награждения. По информации британских СМИ, допинг-тест показал наличие запрещенного вещества в пробе Валиевой в микродозе.

Сегодня, 10 февраля, команда юристов смогла снять отстранение Камилы от Олимпиады. Это решение может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, по правилам спортсмена отстраняют от Олимпиады, если обнаруживается неблагоприятный результат допинг-пробы.

Серебро в командном турнире завоевала сборная США, тройку призеров замкнули японцы.