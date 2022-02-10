В Пекине (Китай) сегодня, 10 февраля, завершились соревнования горнолыжников в дисциплине суперкомбинация.

По сумме скоростного спуска и слалома победу одержал австриец Йоханнес Штрольц. Он показал время в 2 минуты и 31,34 секунды. После первой части соревнований – скоростного спуска, Штрольц был четвертым, но показал лучшее время в слаломе и стал олимпийским чемпионом по сумме двух результатов.

Второе место занял Александер Омодт Кильде из Норвегии.

Тройку призеров замкнул канадец Джеймс Кроуфорд.

Представители сборной России в соревнованиях не участвовали.

Завтра, 11 февраля, в суперкомбинации выступят женщины.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.