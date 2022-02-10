Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина прокомментировала выступление российских фигуристов Евгения Семененко, Марка Кондратюка и Андрея Мозалева на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«В этом плане хорошо везти дебютантов. Никто не знает, на что они могут рассчитывать. А у нас все три – дебютанты. К окончанию олимпийского цикла мы подошли с дебютантами, здорово, что они у нас есть. Но хочется чего-то большего«, – цитирует Роднину «Чемпионат».

Олимпийские соревнования по фигурному катанию у мужчин выиграл Нэйтан Чен. Юма Кагияма занял второе место. Тройку призеров замкнул Сема Уно из Японии.

Евгений Семененко стал восьмым, Марк Кондратюк занял 15-е место, Андрей Мозалев замкнул тройку призеров.