Международный союз конькобежцев (ISU) разместил заявление о ситуации вокруг допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, но церемонию награждения перенесли. По информации СМИ, это случилось из-за положительного допинг-теста 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Он показал наличие запрещенного препарата в микродозе.

«Относительно недавних сообщений в СМИ по поводу командного турнира по фигурному катанию – Международный союз конькобежцев не может раскрывать никакой информации о возможном нарушении антидопинговых правил. Это регламентировано антидопинговыми правилами ISU и антидопинговыми правилами МОК на Олимпиаде в Пекине», – говорится в заявлении.