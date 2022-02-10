В Пекине (Китай) продолжаются соревнования лыжников на зимних Олимпийских играх. Сегодня, 10 февраля, спортсменки приняли участие в индивидуальной гонке на 10 километров классическим стилем.
Золото Олимпиады завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой в личных гонках, ранее выиграв скиатлон.
Кертту Нисканен из Финляндии заняла второе место, проиграв лидеру 0,4 секунды.
Тройку призеров замкнула ее соотечественница Криста Пярмякоски (+31,5).
Лидер российской сборной Наталья Непряева уступила Пярмякоски 0,1 секунды на финише и заняла четвертое место.
Российская лыжница Юлия Ступак стала седьмой, Татьяна Сорина – десятой, Лилия Васильева заняла 15-е место.
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