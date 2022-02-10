Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине — инфографика NVsport

Уже на этой неделе стартует Зимняя Олимпиада в Пекине. С субботу, 5 февраля, начнутся розыгрыши медалей в биатлоне.