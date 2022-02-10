Российский скелетонист Александр Третьяков высказался о выступлении на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Напомним, сегодня, 10 февраля, прошли два заезда, по итогам которых Третьяков делит четвертое место с соотечественником Евгением Рукосуевым.

«Сегодня тепло оказалось, немного на другой лед рассчитывал, были определенные проблемы с коньками. Завтра соревнования вечером, там уж точно будет холодно, надеюсь. Можно ли отыграть отставание от лидера? Это дело сложное, но нельзя опускать руки«, – заявил Третьяков в эфире «Матч ТВ».

Александра добавил, что будет настраиваться на каждую гонку. Он планирует биться до конца.

Финальные заезды пройдут завтра, 11 февраля. Начало – в 15:20 по московскому времени.