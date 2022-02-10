Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о допинговом скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой. Также ветеран раскритиковал Светлану Журову и прочих депутатов за слова о политическом заказе.

«Светлана Журова в очередной раз допускает неграмотные заявления о том, что допинг в пробе фигуристки Камилы Валиевой – это политический заказ. Я помню, как вы на пару с Кареном Шахназаровым говорили и о допинговом скандале в Сочи, что это политический заказ. в итоге вина России была доказана в суде, и мы сейчас выступаем без флага и гимна«, – цитирует Тихонова Metaratings.

Олимпийский чемпион посоветовал Журовой сделать закон о допинге рабочим. Тихонов заявил, что законодатели позорят страну, не принимая вариант закона, который бы реально работал. Кроме того, Александр Иванович рекомендует Журовой обратить внимание на зарплаты тренеров и учителей физкультуры в регионах.