В Пекине (Китай) сегодня, 10 февраля, завершились соревнования по сноуборд-кроссу среди мужчин в рамках зимних Олимпийских игр.

Олимпийским чемпионом стал представитель Австрии Алессандро Хаммерле.

Вторым к финишу в финале пришел канадец Элиот Грондин.

Тройку призеров замкнул итальянец Омар Визинтин.

Сборную России в соревнованиях представлял Даниил Донских. Он выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв доли секунды на финише.

Последнюю медаль для сборной России на Олимпиаде в сноуборд-кроссе завоевал Николай Олюнин в 2014 году. Он стал серебряным призером Сочи. В Пхенчхане сноубордист получил тяжелый перелом голени и травму колена, но смог восстановиться и принять участие в отборе на Олимпиаду в Пекине. К сожалению, спортсмен не смог пробиться в состав сборной России.