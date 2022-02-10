Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоги индивидуальной гонки классическим стилем на 10 км в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине. Соревнования прошли сегодня, 10 февраля.

Напомним, Непряева проиграла финке Кристе Пярмякоски 0,1 секунды на финише и заняла четвертое место.

«Даже если бы Непряева 3 секунды проиграла, менее обидно было бы, чем 0,1. Обиднее гонку, наверное, не могу вспомнить«, – цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Вяльбе добавила, что у Непряевой есть еще три гонки, чтобы попытаться войти в топ-3. Елена Валерьевна считает, что Наталья завтра выйдет на тренировку, и все пройдет.

Президент ФЛГР оценила выступление Юлии Ступак и Татьяны Сориной. Вяльбе считает, что спортсменки хорошо прошли дистанцию. Ступак, по словам специалиста, тактически провела гонку лучше всех.