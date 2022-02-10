В Пекине (Китай) продолжаются соревнования по керлингу в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 10 февраля, сборная России встречалась с национальной командой Китая.

Матч завершился со счетом 7:4 в пользу сборной России. В составе национальной команды выступили Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В параллельном матче Швеция обыграла США со счетом 4:7, Канада была оказалась сильнее Норвегии (5:6) и Великобритания обыграла Италию (7:5).

Также сегодня сыграют женские сборные Канады и Кореи, Швеции и Великобритании, США и Дании, Китая и Швейцарии. Начало матчей – в 15:05 по московскому времени.

Сегодня, 10 февраля, женская сборная России уступила США со счетом 3:9.