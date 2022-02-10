Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах женской гонки с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Победу в соревнованиях одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг. Наталья Непряева стала четвертой, проиграв 0,1 секунды в сражении за бронзу. Юлия Ступак заняла седьмое место, Татьяна Сорина – десятое, Лилия Васильева – пятнадцатое.

«Я очень болел за Нисканен. 0,4 секунды до Йохауг! Раздельный старт, но насколько драматичный! Очень классная гонка. Сильнее будем, большие надежды на эстафету! Вижу, что девочки оживают«, – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Эстафета у женщин на Олимпиаде пройдет 12 февраля. Начало – в 10:30 по московскому времени. Мужчины пробегут аналогичную гонку 13 февраля в 10:00 по мск