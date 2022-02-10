Биатлонистка Ульяна Нигматуллина, допустившая 10 промахов в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине, за два дня тренировок сделала два промаха из 90 выстрелов. Об этом рассказал тренер по стрельбе национальной команды Николай Загурский.

«За два дня Ульяна сделала 90 выстрелов, где промахнулась лишь дважды. Один промах был допущен, так как она пришла с нагрузкой. Надо дорабатывать. Сейчас нет никаких прогнозов, потому что перед индивидуальной гонкой она тоже пристреливалась хорошо«, – цитирует Загурского «Матч ТВ».

Наставник команды считает, что Нигматуллина взяла не свой соревновательный темп в индивидуальной гонке. У нее была завышена интенсивность перед огневым рубежом.

Российские биатлонистки примут участие в спринте 11 февраля. Он начнется в 12:00 по московскому времени.