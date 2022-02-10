В Пекине (Китай) продолжаются зимние Олимпийские игры. Сегодня, 10 февраля, сборная России по лыжной акробатике примет участие в командном миксте.

Этот вид спорта появится на Олимпиаде впервые, но у российской сборной неплохие шансы на медали турнира.В составе сборной России выступят Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Илья Буров и Станислав Никитин. Трехкратный чемпион мира Максим Буров пропустит соревнования. Тренеры заявили, что спортсмен будет выступать в других видах.

В финале соревнований выступят национальные команды Белоруссии, Канады, Швейцарии, США и Китая. Хозяева Олимпиады имеют преимущество, так как тренировались на трамплинах. Россияне смогли провести только два занятия перед началом Олимпиады.