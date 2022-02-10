В Санкт-Петербург приехала делегаци УЕФА с рабочим визитом для проверки готовности города к проведению финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

На пресс-конференции глава оргкомитета финала Лигич чемпионов Алексей Сорокин и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский на пресс-конференции рассказали о ходе встречи.

По словам чиновников, это был последний инспекционный визит чиновников УЕФА. Далее будут приезжать только рабочие группы.

«Комиссия УЕФА признала, что мы в хорошей форме. Все идет планомерно. Все федеральные гарантии будут исполнены. Все площадки в Петербурге согласованы, соглашения с отелями подписаны», – заявил глава оргкомитета финала.

Борис пиотровский заявил, что финал Лиги чемпионов станет ярким футбольным праздником. Чиновник предполагает, что он плавно перейдет в празднование Дня города 29 мая на Дворцовой площади.