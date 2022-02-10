На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 10 февраля, будет разыгран еще один комплект медалей в горнолыжном спорте. Сильнейшую на льду выявят женщины. Спортсменки будут бороться на дистанции 5000 метров.

Сборную России на соревнованиях представляет Наталья Воронина. Она выступит в третьей паре. Начало гонки – в 15:00 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет «Матч ТВ».

Наталья Воронина выступала на Олимпиаде в Пхенчхане. Там она завоевала бронзу на дистанции 5000 метров. Также спортсменка является чемпионкой мира и действующей обладательницей мирового рекорда на этой дистанции.

В числе иностранных фаворитов выделяют Ирен Схаутен из Нидерландов, Франческу Лоллобриджиду из Италии, Мартину Сабликову из Чехии и Рагне Виклунд из Норвегии.