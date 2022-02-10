Норвежская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка Игр в Пекине Терезе Йохауг рассказала о своем отношении к российским спортсменкам после победы в индивидуальной гонке на 10 километров.

«Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и я очень рада за серебро Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь«, – цитирует Йохауг «Матч ТВ».

Тереза добавила, что считает российских лыжниц одними из главных конкурентов сборной Норвегии в эстафете.

Сегодня, 10 февраля, Терезе Йохауг выиграла индивидуальную гонку классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Наталья Непряева уступила 0,1 секунды в борьбе за бронзовую награду Игр.