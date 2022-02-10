Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию из России Елизавета Туктамышева разместила в «Инстаграме» пост-обращение к соотечественнице Камиле Валиевой.

Напомним, вокруг допинг-теста 15-летней фигуристки разразился скандал. В пробе Валиевой нашли запрещенный препарат в микродозе. На данный момент решается вопрос о золоте сборной России в командном турнире, в котором принимала участие Камила.

Из-за сомнительного допинг-теста Валиевой была перенесена церемония награждения российских фигуристов. Кроме того, Камилу могут снять с личного турнира на Олимпиаде.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс…Держись, девочка! Все будет хорошо«, – написала Туктамышева, добавив хэштег «Камила, мы с тобой».

Женщины выступят с короткими программами 15 февраля. Начало соревнований – в 13:00 по московскому времени.